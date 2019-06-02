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الحزب الديمقراطي: بارزاني وكوسرت اتفقا على محافظ لكركوك لكن الاتحاد الوطني تراجع

اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت عن تراجع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن اتفاق على اختيار محافظ جديد لكركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجلس القيادي للديمقراطي الكوردستاني اليوم في “بيرمام” بالعاصمة اربيل، إن “الرئيس بارزاني، وكوسرت رسول علي (نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني) اتفقا على اختيار شخصية لشغل منصب محافظ كركوك”، مؤكدا ان “كل من بارزاني ورسول مخولان من قبل الحزبين بهذه المسألة”.

واوضح ان “الشخص الذي تم اختياره لمنصب محافظ كركوك هو عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ومن مؤسسي الحزب نفسه”، مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني لم يرض به وتراجع عن الاتفاق”.

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