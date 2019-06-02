الديمقراطي يكشف نتائج اجتماعه وموقف “مفاجئ” للاتحاد الوطني

كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، عن نتائج اجتماع القيادة السياسية للحزب اليوم، مشيرا الى انسحاب مفاجئ للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس اقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني تراجع عن الاتفاق مع الحزب وانسحب بصورة مفاجئة في يوم التصويت لانتخاب رئيس لإقليم كوردستان”.

وتابع محمد ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيستمر في إجراءات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان ضمن الإطار الزمني المحدد قانوناً لتشكيلها”.

وشدد على أنه “ما كان ينبغي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن يتصرف بهذه الطريقة”، حسب قوله.