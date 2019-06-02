العراق يعلن احصائية لصادراته وايرادته من النفط في شهر

اعلنت وزارة النفط يوم السبت عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (110) ملايين و(736) الفا و(670 ) برميلا ، بايرادات بلغت اكثر من (7) مليارات و(384 ) مليونا و (295) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) ملايين و (675) الفا و(881) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(166) الفا و(261) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (894) الفا و (528) برميلا.

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(572) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(441) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (102) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (29) الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66,683) دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .