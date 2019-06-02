القبض على منفذ لمجزرة سبايكر في الانبار

أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم السبت عن القاء القبض على أحد المشاركين بمجزرة سبايكر في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان “مفارزها في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة القبض على أحد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر بعد أن تمكن من الهرب قبل دخول قواتنا الأمنية فتم نصب كمين محكم له والإيقاع به في منطقة البو شعبان بجزيرة الخالدية- الانبار”.

واوضح البيان ان المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

وارتكب مسلحو تنظيم داعش مجزرة سبايكر عند اجتياح شمال وغرب البلاد صيف عام 2014 حيث أعدم التنظيم نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم سبايكر في صلاح الدين.

وكان العراق قد نفذ حكم الاعدام بحق العشرات من المدانين بتنفيذ المجزرة خلال المدة الماضية.