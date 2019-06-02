(بالفيديو) ليفربول بطلاً لأوروبا للمرة السادسة

حقق فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 عقب الفوز علي فريق توتنهام الانكليزي بهدفين مقابل لاشي في نهائي دوري أبطال أوروبا .

وسجل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من الشوط الأول من ضربة جزاء وأضاف د.أوريجي الهدف الثاني لفريق ليفربول الانكيزي في الدقيقة 87 من الشوط الثاني من المباراة ليحقق فريق ليفربول بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 .

هدف ليفربول الاول على توتنهام من محمد صلاح

ودخل كل من الناديين الانكليزيين اللعبة مع بعض المخاوف المتعلقة بالإصابة ، والتي أبرزها هاري كين من توتنهام وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول.

هدف ليفربول الثاني على توتنهام #ليفربول_توتنهام

ونجح فريق ليفربول في الحفاظ علي شباكه في المباراة النهائية امام فريق توتنهام الانكليزي، رغم المحاولات المستمرة من فريق توتنهام لادراك هدف التعادل في المباراة ولمن نجح اللاعب د. أوريجي في توجيه الضربة القاضية للفريق المنافس باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من الشوط الثاني والمباراة، ليحصد فريق ليفربول البطولة الغائبة عن بطولاته منذ عام النهائي التاريخي عام 2003 والرومنتادًا التاريخية امام فريق ميلان الايطالي .