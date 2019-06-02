بالفيديو.. ليفربول ملك أوروبا بأقدام الأسطورة محمد صلاح

مترو بوليتانو.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، والأول لأي لاعب مصري في نهائيات أوروبا.

وفي الدقيقة 13، تدخل ماتيب على هاري كين مهاجم توتنهام، في نصف ملعب ليفربول ومخالفة لصالح السبيرز، بينما حذر الحكم ماتيب من تلك الألعاب الخطرة.

وفي الدقيقة 18، أطلق أرنولد تصويبة نارية من جهة اليمين، لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى توتنهام.

وفي الدقيقة 20، قام أرنولد بتغطية دفاعية رائعة مدافع ليفربول للتصدي، ضد هجمة مرتدة سريعة لتوتنهام، عن طريق الكوري سون، ليمنع السبيرز من فرصة خطيرة.

وضغط توتنهام تواصل على مرمى ليفربول، وسط تراجع من جانب رفاق محمد صلاح للخط الخلفي، من أجل الحفاظ على تقدمهم بهدف النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية.

وظهرت خطورة توتنهام من عمق الملعب، بفضل تمريرات الدنماركي إيركسن، والذي يستغلها دائما الكوري سون هيونج مين.

وبدأ الشوط الثاني باستحواذ نسبي لصالح فريق توتنهام، وفي الدقيقة 52، عرضية خطيرة من جانب أرنولد ظهير أيمن ليفربول الأيمن، مرت من فوق محمد صلاح بقليل، ثم ارتدت إلى خارج منطقة الجزاء فقابلها فابينيو، لاعب وسط الريدز بتسديدة قوية لكنها وصلت في النهاية إلى أحضان هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام.

وفي الدقيقة 55، انفراد لمحمد صلاح من جهة اليمين لكن لم ينجح في النهاية في استغلالها على النحو المطلوب، وسددها برعونة غريبة لتصطدم بدفاع توتنهام بالنهاية.

وفي الدقيقة 57، ركلة ركنية لصالح فريق توتنهام من جهة اليسار نفذها داني روز بعرضية قابلها فيرتونخين برأسية، لكن اعتلت العارضة إلى خارج الملعب ركلة مرمى لفريق ليفربول.

وفي الدقيقة 58، أجرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أول تغييرات فريقه بنزول أوريجي، محل المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتبادل لاعبي كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، لكن دون أي خطورة تذكر على مرمى الجانبين.

وفي الدقيقة 62، أجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ثاني تغييرات فريقه بنزول جيمس ميلنر محل فينالدوم.

وفي الدقيقة 64، أجرى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام أول تغييرات فريقه بنزول لوكاس مورا محل هاري وينكس.

وفي الدقيقة 69، هيأ الجناح الدولي المصري محمد صلاح كرة رائعة من داخل منطقة جزاء توتنهام لزميله بالفريق لاعب وسط الريدز جيمس ميلنر، ليسددها الأخير، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

وواصل فريق توتنهام بعد ذلك سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وسط تكتل دفاعي كبير من لاعبي ليفربول خوفًا من تلقي شباكهم هدف التعادل.

وفي الدقيقة 73، سدد ديلي آلي كرة ساقطة خادعة على مرمى ليفربول، لكن أليسر بيكر حارس مرمى الريدز نجح في الإمساك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 74، أجرى توتنهام ثاني تغييراته بنزول إيريك داير محل سيسوكو.

في الدقيقة 79، رأسية غير متقنة من ديلي ألي لاعب توتنهام من داخل منطقة جزاء ليفربول بعد عرضية تيربير من جهة اليمين لكن اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 81، ضغط رهيب من جانب لاعبي توتنهام على مرمى ليفربول وتسديدة قوية من الكوري سون لكن تصدى لها أليسون ببراعة ثم ارتدت إلى لوكاس مورا فسددها بقوة مجدداً إلى أحضان أليسون حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 85، كاد أن يحرز كريستيان إيريكسن أول أهداف توتنهام من ركلة حرة مباشرة قرب منطقة جزاء ليفربول من الجانب الأيسر تصدى لها ببراعة أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

في الدقيقة 88، سجل أوريجي مهاجم ثاني أهداف ليفربول من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الريدز.

ويعد هذا الإنجاز التاريخي، هو اللقب السادس في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا.