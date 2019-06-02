بعيدا عن المستطيل الأخضر.. تعرف على هوايات لاعبي كرة القدم

بعيدا عن المستطيل الأخضر يمارس عدد من لاعبي كرة القدم هوايات أخرى خارج الملعب ربما لم تسمع عنها من قبل لملء وقت فراغهم والخروج من أجواء المباريات وتتعدد هوايات نجوم الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، وفي ما يلي نسلط الضوء على بعض هوايات نجوم الكرة:

– يقضي لاعب البرتغال كريستيانو رونالدو وقت فراغه في تنس الطاولة ولعب البنغو والسباحة.

– يهوى النجم الأرجنتيني الأشهر ليونيل ميسي لعبة البلايستيشن ويقضي وقتا كبيرا في ممارستها.

– يحب محمد صلاح لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب مصر صيد السمك.

– يفضل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صيد الأسماك والحيوانات البرية.

– يعشق البرازيلي نيمار دا سيلفا لعبة البوكر.

– يهوى جيرارد بيكيه أفضل مدافع إسباني لعبة البوكر ويشارك دائما في بطولة العالم للبوكر.

– يعشق اللاعب الروسي أندري أرشافين تصميم الأزياء.

– يهوى اللاعب الألماني مورتيز فولز صنع الكعك.

– يفضل اللاعب الإنجليزي واين روني عزف الموسيقى.

– يحلم الإنجليزي آندي كول لاعب مانشستر يونايتد بأن يصبح مغني راب.

– يهتم توني هيبرت بتربية الأسماك ولديه مزرعة سمكية خاصة به في فرنسا.

– يهوى صامويل إيتو لاعب منتخب الكاميرون جمع السيارات.

– يفضل البلغاري ديمتار بيرباتوف الرسم.

– يهوى نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا وفريق بايرن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة.