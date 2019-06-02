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بيان محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي…اعتداء جبان

تعرض مبنى مقر حزبنا الشيوعي العراقي في البصرة في تمام الساعة الثانية والربع صباح الثاني من حزيران 2019 لاعتداء آثم جبان بإلقاء عبوة متفجرة داخل المبنى، اسفرت عن اضرار مادية. ان هذا العمل الجبان يؤكد همجية من قام بالاعتداء، معبراً عن وحشية وضيق أفق سياسي وفكري ومعادي للقوى الوطنية والديمقراطية.
ان ذلك لن يثني عزيمتنا واصرارنا على المضي في طريق النضال من اجل حرية وطننا وسعادة شعبنا، مستمرين في تبني مطالب وطموحات ابناء بصرتنا الحبيبة بالعيش الحر الكريم ومواصلة مشروعنا في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد والمفسدين.
نحمل الاجهزة الأمنية حماية مقرات الأحزاب السياسية في المحافظة والقاء القبض على الجناة و تقديمهم الى المحاكم.

عاش حزبنا الشيوعي العراقي

محلية البصرة
2 / 6 / 2019

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