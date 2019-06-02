بيان من منظمات المجتمع المدني في مملكة السويد

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

السيد وزير الهجرة والمهجرين العراقي المحترم

السيد وزير الخارجية العراقي المحترم

السادة رئيس وأعضاء لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي المحترمين

السيد سفير جمهورية العراق في مملكة السويد المحترم

تناقلت الأخبار صدور أمر وزاري موقع من السيد وزير الهجرة والمهجرين ، يتضمن تنصيب ” سفراء محبة وسلام” بإعتبارهم رؤساء الجاليات العراقية في بلدان المهجر، ويكونون ناطقين باسم الجالية العراقية في بلدانهم.

ان هذا الإجراء لا يتماشي والنهج الديمقراطي الذي تتبناه الحكومة العراقية ، في سعيها لبناء دولة المؤسسات، ويتضمن إساءة للجالية العراقية الممثلة بجمعياتها وبيوتها ونواديها الاجتماعية والثقافية والإسلامية ، كما أن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال، وان منظمات المجتمع المدني على الساحة السويدية ، قادرة وعارفة بإختيار مجلس جاليتها، ومن له الإمكانية لتمثيلها، وعليه فإننا منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ، نرفض هذا الأمر اللاديمقراطي، ونعلن عدم إستعدادنا للتعاون مع من يتم تعيينه وفرضه فرضا بأمر وزاري خاضع للمحاباة والمجاملات .

منظمات المجتمع المدني الموقعة:

1 ـ مؤسسة النور للثقافة والإعلام

2 ـ اتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر

3 ـ الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

4 ـ رابطة المرأة العراقية فرع السويد ـ ستوكهولم

5 ـ جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم

6 ـ جمعية المرأة الكردستانية في السويد

7 ـ رابطة الأنصار الديمقراطيين / فرع ستوكهولم وشمال السويد

8 ـ الجمعية المندائية في ستوكهولم

9 ـ اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

10 ـ نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

11 ـ منتدى الحوار الثقافي الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

12 ـ جمعية بابيلون للثقافة والفنون

13 ـ الرابطة المندائية للثقافة والفنون

14 جمعية آشور الثقافية

15 ـ جمعية بيت نهرين الاجتماعية

16 ـ رابطة شعب كردستان

17 ـ منظمة تطور المرأة الكردية

18 ـ الملتقى الثقافي المندائي في ستوكهولم

19 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم

20 ـ حركة العمال النقابية الديمقراطية في السويد

21 ـ جمعية زيوا المندائية في سودرتيليا

22 ـ فرقة مسرح الصداقة في ستوكهولم

23 ـ لجنة اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

24 ـ الجمعية الثقافية العراقية في مالمو

25 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في جنوب السويد

26 ـ فرقة ينابيع االمسرحية

27 ـ الجمعية الثقافية المندائية في لوند

28 ـ البيت الثقافي العراقي في يتبوري

29 ـ جمعية المرأة العراقية في يتبوري

30 ـ رابطة المرأة العراقية في يتبوري

31 ـ جمعية تموز في السويد

32 ـ جمعية الأنصار الشيوعيين في يتبوري

33 ـ التيار الديمقراطي في يتبوري

34 ـ جمعية المرأة الفيلية في يتبوري

35 ـ النادي الثقافي الاجتماعي العراقي في يتبوري

36 ـ الجمعية العربية النسائية في ترولهتان

37 ـ الجمعية الثقافية في ترولهتان

38 ـ الجمعية الثقافية في بوروس

39 ـ الجمعية العراقية في لينشوبنك

40 ـ لجنة الدفاع عن الكورد الفيليين / يتبوري

41 ـ جمعية المرأة المندائية في ستوكهولم

42 ـ جمعية الحياة امرأة في مالمو