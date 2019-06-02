رسول يرد على الديمقراطي الكوردستاني بشأن الاتفاق مع بارزاني على محافظ لكركوك

نفى كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت توصله مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على تسمية شخصية لشغل منصب محافظ كركوك.

وقال رسول في تصريح للصحفيين اليوم من السليمانية انه “خلال الاجتماع الذي جمعه مع بارزاني لم يتم التطرق الى اي اسم ولم يحصل اتفاق على محافظ كركوك”.

واضاف انه “لم نتطرق الى الاخ فريدون عبد القادر او اي شخص اخر لشغل ذلك المنصب”.

وتابع رسول ان “مسألة كركوك ليست شخصية بل قضية امة، وهي محافظة كبيرة”، مشددا بالقول ان “مسألة كركوك مرتبطة بجميع الكورد في سوريا، وايران، وتركيا”.

وعن الاوضاع الحالية في كركوك اكد النائب الاول للسكرتير العام للاتحاد الوطني، انه “يتعين ايجاد حل لها”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن تراجع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن اتفاق على اختيار محافظ جديد لكركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجلس القيادي للديمقراطي الكوردستاني اليوم في “بيرمام” بالعاصمة اربيل، إن “الرئيس بارزاني، وكوسرت رسول علي (نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني) اتفقا على اختيار شخصية لشغل منصب محافظ كركوك”، مؤكدا ان “كل من بارزاني ورسول مخولان من قبل الحزبين بهذه المسألة”.

واوضح ان “الشخص الذي تم اختياره لمنصب محافظ كركوك هو عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ومن مؤسسي الحزب نفسه”، مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني لم يرض به وتراجع عن الاتفاق”.