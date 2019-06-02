سليماني: حريق مصنع “كالة” الايراني بالعراق كان متعمدا والاضرار 80 مليون دولار

عد المدير التنفيذي لشركة “كالة” للألبان الايرانية غلام علي سليماني يوم السبت الحريق الذي شب في معمل كالة في مدينة كربلاء العراقية الثلاثاء الماضي كان متعمدا.

وأوضح سليماني في تصريح لموقع “غرفة التجارة الايرانية”، بأن الحريق كان متعمدا بنسبة 100 بالمئة مرجئا التفاصيل بهذا الشأن الى بعد اجراء التحقيقات بشكل مفصل.

وبيّن أن الاضرار المادية جراء الحريق تقدر بـ 80 مليون دولار، بعد التهام النيران لنحو 90 بالمئة من مصنع الالبان، فيما مصنع اللحوم لم يتضرر بشكل كبير.

ولفت الى أن الحريق بدأ في مستودع علب الكرتون وامتد لباقي اجزاء المعمل، مؤكدا أن الشركة قررت البدء سريعا باعادة تأهيل معمل كالة في كربلاء الذي بات تستحوذ منتجاته على نحو 25 بالمئة من السوق العراقية.