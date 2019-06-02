Posted on by

سليماني: حريق مصنع “كالة” الايراني بالعراق كان متعمدا والاضرار 80 مليون دولار

عد المدير التنفيذي لشركة “كالة” للألبان الايرانية غلام علي سليماني يوم السبت الحريق الذي شب في معمل كالة في مدينة كربلاء العراقية الثلاثاء الماضي كان متعمدا.

وأوضح سليماني في تصريح لموقع “غرفة التجارة الايرانية”، بأن الحريق كان متعمدا بنسبة 100 بالمئة مرجئا التفاصيل بهذا الشأن الى بعد اجراء التحقيقات بشكل مفصل.

وبيّن أن الاضرار المادية جراء الحريق تقدر بـ 80 مليون دولار، بعد التهام النيران لنحو 90 بالمئة من مصنع الالبان، فيما مصنع اللحوم لم يتضرر بشكل كبير.

ولفت الى أن الحريق بدأ في مستودع علب الكرتون وامتد لباقي اجزاء المعمل، مؤكدا أن الشركة قررت البدء سريعا باعادة تأهيل معمل كالة في كربلاء الذي بات تستحوذ منتجاته على نحو 25 بالمئة من السوق العراقية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close