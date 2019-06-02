شاويس: على الاتحاد الوطني الكوردستاني ان يراجع مواقفه

بعد انتهاء اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس، اليوم السبت، ان من اضروري ان يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بمراجعة مواقفه، مضيفا ان حزبه ومن اجل وحدة البيت الكوردي ابدى الليونة ولم يغلق ابواب علاقاته مع الاتحاد الوطني.

وجاءت تصريحات شاويس في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الديمقراطي، قال فيها ان حزبه لم يغلق ابواب العلاقات، مستدر كا ان حزبه يسمي الصحيح باسمه والخطأ باسمه وان الاخوة في الاتحاد الوطني اتخذوا قرارهم وان عليهم هم ان يراجعوا موقفهم هذا.

وبشأن احتمال وجود مبادرة من الديمقراطي، قال شاويس ان حزبه جرب جميع انواع المبادرات مسبقا واظهر اللين، مبينا انه خلال الفترة الماضية وبعد اعلان نتائج الانتخابات باشهر كان صبر الديمقراطي من اجل وحدة الصف والبيت الكوردي.؟

واكد شاويس ان الديمقراطي ومن ذلك الهدف مازال يتحمل ويصبر، مشددا على الجميع ان العمل المشترك لخدمة الشعب الكوردستاني.