صحة الكرخ / نجاح عملية مميزة ولأول مرة في مستشفى الكرخ العام لتصحيح النطق لمريضة في عقدها الثاني

تمكن فريق طبي متخصص في طب و جراحة الوجه و الفكين من اجراء عملية جراحية مميزة لتصحيح النطق لمريضة في عقدها الثاني و لاول مرة في مستشفى الكرخ العام

ذكر ذلك مدير المستشفى الدكتور (رائد عبدالله الانباري) ان المريض ادخل الى المستشفى بعد مراجعتها الاستشارية كونها تعاني من قصور البلعوم velopharyngeal Dysfunction surgery وهي من العمليات الدقيقة جداً والتي تحتاج الى تداخلات جراحية ومن جانبة اوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور الاختصاص ( احمد مكي ) ان عملية قصر البلعوم هي عملية تحتاج الى عدة تداخلات جراحية وغير جراحية بأعمار محددة لمرضى شق الشفة والحنك الولادي ، وهي تجرى لتصحيح النطق لدى المرضى مما يساعد في تكوين وتصحيح مخارج الحروف ، كما لفت ان العملية استغرقت زهاء ساعة ونصف من الوقت تحت التخدير العام تكللت بالنجاح مبينناً ان هناك العديد من العمليات الجراحية المعقدة والنادرة التي شهدتها المستشفى في الاونة الاخيرة والتي كان يجرى معظمها خارج البلاد الا ان تطور كفاءة وخبرة الملاكات الطبية فضلاً عن توفر الاجهزة الطبية الحديثة زاد من فرص نجاح هذه العمليات وبشكل كبير داخل المستشفى ، ويذكر ان فريق العمل كل من الاختصاص (ياسر رياض) واختصاص تخدير (ايسر عبد عون) والدكتور ( حيدر محمد ، حيدر ماجد ، محمد حسن )ومساعد تخدير (علي هدهود )ومسؤول صالة العمليات (قاسم محمد الجراح) .