فوزان للشرطة والجوية في الممتاز وتعادل الميناء ونفط ميسان

حقق متصدر الدوري الشرطة فوزا على الديوانية 1-صفر، والوصيف الجوية على النجف بنفس النتيجة، فيما تعادل الميناء ونفط ميسان 1-1، في لقاءات جرت لحساب الجولة 30 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول للقاء النجف والجوية شهد افضلية في الاداء وسط الملعب للجوية، وكانت معظم هجماته من جهة اليسار بواسطة كرار علي بري، الا ان نهايتها لم تكن سليمة بسبب المراقبة اللصيقة لحمادي احمد الذي حاول بعض الاوقات التخلص من الرقابة وتهديد مرمى النجف، وبالمقابل هجمات النجف ورغم قلتها كانت فعالة بسبب خطورة ايدو وعلي رشيد في منطقة جزاء الجوية، لكن الشوط الاول انتهي سلبيا في النتيجة، فيما انتهى نفس الشوط لنفط ميسان والميناء بنتيجة سلبية ايضا، بينما خرج الشرطة من الشوط الاول بهدف علاء عبد الزهرة عند الدقيقة 10 من اللقاء.

الشوط الثاني سجل افضلية هجومية للنجف بفرص عدة لايدو الانشط في هذا الشوط، لكن مهارة الحارس امجد رحيم افسدت هذه الهجمات، وجاء الانقاذ الجوي بهدف البديل عماد محسن عند الدقيقة 83، لينتهي اللقاء جوي 1-صفر، فيما استمرت نتيجة الشوط الاول للقاء الشرطة والديونية وخروج الاول فائزا 1- صفر، بينما سجل الميناء هدف التقدم في شباك نفط ميسان في الشوط الثاني جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بواسطة محمد شوكان، لكن نفط ميسان ادرك التعادل عند الدقيقة 92 بواسطة وسام سعدون لينتهي اللقاء 1-1.