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قصيدة من فصل الإجتياح …

قصيدة من فصل الإجتياح …

الى .. الثائر العالمي السيد حسن نصرالله ( الأمين العام لحزب الله اللبناني )

1

وقف عند نصب المقاومة

وضع يد الأرض على خاصرة التراب

تدفق سيل الكرامة

اضمحل الموت

خرجت شهب بيروت من خيوط الحرب

حلق تموز نحو الجنوب

2

هناك عند المباني المنقورة بالرصاص

رفعت سنابل الحرية أجنحتها

طافت حول كربلاء والأرز

3

رغم فحيح الجنزير وصئي السبطانة

لم يركع قوس الروشة

ولم ينحني جدار الضاحية

فالنصر يمر من فوهة الحدود

4

كل الأشياء خاضت المعارك

حطام القناطر

دخان السقوف والبوابات

ريح الوادي والسهل

فالوطن حين يكون بحجم الكون

يهرول الغيارى لضفة البنادق

5

قصيدة من فصل الإجتياح

تتخطى حواس اللغة

وميض الثورة يبني قباب الدم

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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