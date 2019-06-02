قصيدة من فصل الإجتياح …
الى .. الثائر العالمي السيد حسن نصرالله ( الأمين العام لحزب الله اللبناني )
1
وقف عند نصب المقاومة
وضع يد الأرض على خاصرة التراب
تدفق سيل الكرامة
اضمحل الموت
خرجت شهب بيروت من خيوط الحرب
حلق تموز نحو الجنوب
2
هناك عند المباني المنقورة بالرصاص
رفعت سنابل الحرية أجنحتها
طافت حول كربلاء والأرز
3
رغم فحيح الجنزير وصئي السبطانة
لم يركع قوس الروشة
ولم ينحني جدار الضاحية
فالنصر يمر من فوهة الحدود
4
كل الأشياء خاضت المعارك
حطام القناطر
دخان السقوف والبوابات
ريح الوادي والسهل
فالوطن حين يكون بحجم الكون
يهرول الغيارى لضفة البنادق
5
قصيدة من فصل الإجتياح
تتخطى حواس اللغة
وميض الثورة يبني قباب الدم
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب