قيادة الديمقراطي الكوردستاني تعلن دعمها لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني

هنأ المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمه منصبه الجديد.

وعقد المجلس القيادي في وقت سابق من اليوم اجتماعا موسعا باشراف مباشر من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال المجلس في بيان اليوم، انه يعلن الدعم الكامل لنيجيرفان بارزاني في مسؤوليته الجديدة كرئيس لاقليم كوردستان.

وعن العلاقات بين اربيل وبغداد ذكر المجلس انه “الى الان العلاقات جيدة مع الحكومة العراقية، والخارطة المعدة لحل الخلافات والقضايا العالقة تسير بشكل جيد”.

وبشأن الاوضاع الحرجة والمتوترة في المنطقة والخلافات بين امريكا وايران قال البيان انه بشكل مباشر أو غير مباشر فان تلك الاوضاع تؤثر على العراق واقليم كوردستان والاجزاء الاخرى من كوردستان، معبرا عن امله ان تحل تلك الخلافات بالحوار وبشكل سلمي وابعاد المنطقة عن الحرب.

وعبر البيان عن قلقه حيال “ظاهرة” حرق المحاصيل الزراعية للفلاحين في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، عادا اياها “اعتداء” على السكان الكورد في تلك المناطق، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في هذا الامر وموضوع عمليات التعريب.

ودعا البيان الحكومة العراقية الى تعويض المتضررين جراء تلك الحوادث، مشددا على ان “كركوك والمناطق المشابهة لها يتعين ادارتها بمشاركة قوات البيشمركة، والجيش والاجهزة الامنية الاخرى من كلا الجانبين”، اي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.