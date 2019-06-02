كيف تقلع عن التدخين دون زيادة الوزن؟

يواجه الكثير من الناس الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، مشكلة كبيرة في زيادة وزنهم بشكل سريع، وتسبب هذه الزيادة إزعاجاً كبيراً لهم؛ لأنّها تؤثر في رشاقتهم ومظهرهم الخارجي، الأمر الذي يُجبر هؤلاء على العودة إلى هذه العادة الضارة.

كيف تحدث زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

ومن المعروف أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى زيادة وزن المدخن، وقد عرفت العلاقة بين زيادة الوزن والإقلاع عن التدخين منذ سنوات عديدة. ذلك أن النيكوتين الموجود في السجائر يؤدي الى تثبيط الشهية، ولذلك فإن وقف استهلاكه يؤدي لزيادة الشهية.

وعادة ما تعزى زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين لزيادة استهلاك السعرات الحرارية، خصوصا بسبب الحاجة لسد الفراغ الذي يحدثه ترك السجائر وذلك بواسطة الطعام، كوسيلة لإشغال الفم. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث بعض التغيير في عملية التمثيل الغذائي الداخلي.

وقد كشفت أحدث الدراسات أن حوالي ثلث المدخنين فقط يزداد وزنهم عند التوقف عن التدخين. وذلك بمقدار 5 – 10 كيلوجرامات، وذلك في غضون 5 أعوام بعد الإقلاع عن التدخين، الأمر الذي يُجبر هؤلاء على العودة إلى هذه العادة الضارة.

طرق الإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن

وللحفاظ على الجسم من الوزن الزائد عقب الإقلاع عن التدخين، لا بد من اتباع نظام غذائي متوازن، يتم خلاله أكل وجبات منتظمة ووجبات بحجم معقول، كذلك يجب تجنب النقانق المصنعة المشبعة بالدهون والملح، وباستبدالها ببديل صحي من خلال شرب الماء، أو مضغ العلكة الخالية من السكر، أو أكل الخضراوات مثل جذور الكرفس أو الجزر، التي يمكن أخذها للعمل بشكل مريح. كما يجب تجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة وغير الصحية مثل الكعك والمعجنات وأيضا تقليل كمية الجوز واللوز، لاحتوائها على الكثير من الدهون.

أيضا تلعب الرياضة دورا كبيرا في رفع الـ BMR، الذي يؤدي إلى شعور جيد أكثر؛ لأنه عند ممارسة الرياضة تفرز الأندورفينات، وكذلك يحدث تفعيل للآليات المتعلقة بالسيروتونين، والدوبامين والنورادرينالين في الدماغ، وكلها مرتبطة بتحسين الحالة المزاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنشاط البدني أن يشغل الشخص عن شعوره بالحاجة إلى النيكوتين أو حتى إلى الطعام. كذلك تقلل الرياضة من الشعور بالشدة stress وهذا له قيمة كبيرة في فترة التوقف عن التدخين.

كما ينصح بشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وجبات الطعام، حيث يقلل من إدخال حريرات زائدة. ويساعد في إشباع الحاجة الملحة إلى ملء الفم بما يشغله عن السجائر أيضا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف حيث إنها تقلل الشهية للطعام وتطيل فترة الشعور بالشبع بعد تناول الوجبات الطعامية.

كذلك للمحافظة على عدم زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين لا بد أن يحتوي طعام المدخن على الفيتامينات والعناصر الغذائية دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية مثل من الخضار والفواكه والأنواع العديدة من الحبوب والمكسرات، وتجنب الأطعمة ذات الحريرات العالية وأيضا استبدال الأشربة المحلاة بأشربة محلاة صناعياً والأفضل استبدالها بالماء النقي مع عصير الليمون. كذلك لابد من تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ بدقة، والنوم مبكراً.

علاجات دوائية للإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن

وإضافة لذلك هناك علاجات دوائية تساعد على الإقلاع عن التدخين دون زيادة الوزن ومن هذه العلاجات الأكثر شيوعا للإقلاع عن التدخين علكة النيكوتين أو ملصقة النيكوتين، والأدوية المختلفة مثلالبوبروبيون (“زييبان”)، فلوكستين، وفيرنيكلين. وتساعد تلك العلاجات على الحفاظ على الوزن أو تقلل من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، خاصة استخدام دواء البوبروبيون. ومع ذلك، بعد الانتهاء من العلاج، فهناك خوف من حدوث زيادة ما في الوزن. لذا يجب استشارة الطبيب قبل أخذ هذا الدواء.