ليفربول يفوز باللقب السادس له في دوري الابطال بثنائية في مرمى توتنهام

توج فريق ليفربول بكرة القدم اليوم السبت بلقب دوري ابطال اوربا بعد الفوز على توتنهام 2-0، في لقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

قبل البداية وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح اللاعب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي توفي السبت في حادث سير، ومن ثم الحكم السلوفيني دامير سكومينا يطلق صافرة البداية أمام نحو 60 ألف متفرج في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

لكن المباراة بدأت ساخنة، وبعد دقيقة 48 ثانية الحكم يحتسب ركلة جزاء لليفربول، سجل منها محمد صلاح هدف مبكر، بعد الهدف اغلق توتنهام جميع المنافذ امام الماكنة الهجومية لليفربول والمؤلفة من الثلاثي المتوهج محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وبعد مرور ربع ساعة عاد الهدوء النسبي إلى الفريقين بعد حُمى البداية، اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرمىين، مرمى بيكر أو لوريس، وفي الدقائق العشرة الاخيرة نشط توتنهام وضغط من الأطراف، لكن الوصول إلى مرمى بيكر لا يزال مستعصيا في ظل تألق فان دايك وماتيب، لينتهي الشوط الاول بهدف ليفربول الوحيد.

مع بداية الشوط الثاني سعى توتنهام للضغط مبكرا على ليفربول لإدراك هدف التعادل، لكن هجومه بلا خطورة تذكر على مرمى بيكر، وعند الدقيقة 54 يهدر ديلي ألي التعادل لتوتنهام بعد تصدي فان دايك لتسديدته عن قرب من المرمى.

الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، انسحب بساط الوقت من تحت أقدام لاعبي توتنهام، وليفربول يحتفظ بتماسكه، وفي الدقيقة 87 أوريغي يحرز الثاني لليفربول من تسديدة يسارية قاتلة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 2-صفر والتتويج بلقب الدوري الاوربي.