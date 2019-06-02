مسؤول إيراني : لا ”محرمات“ بشأن التفاوض مع أمريكا

بالتزامن مع الانباء عن وساطة يابانية ، وزيارة لرئيس الوزراء الياباني الى طهران لهذا الغرض ، صرح مسؤول في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إن العلاقات الإيرانية الأمريكية ”لا يمكن التوسط فيها“، معتبرًا أن الظروف الآن ”ليست مواتية“ لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن.

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ نقلت عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن ”زيارات مسؤولين من بلدان أخرى إلى إيران في الأسابيع الأخيرة ، كانت في سياق محاولات منهم للتوسط بين طهران وواشنطن، لأنهم ، في المقام الأول ، قلقون بشأن المنطقة وبلدانهم، ويعلمون أن أي توتر سيغرق المنطقة بأكملها بشكل طبيعي“.

ولفت فلاحت بيشه إلى أن ”العديد من القضايا والخلافات الأمريكية مع إيران واضحة وليس هناك أي محرمات للمفاوضات ولكن الظروف ليست مواتية للمحادثات“ .

وأشار المسؤول الايراني ، إلى أن ”المسؤولين الأمريكيين يتحركون في اتجاه غير واقعي. والإيرانيون لن يكشفوا عن قرارهم الحقيقي في الظروف الحالية“.

مضيفاً : ” لذا عندما يتخلى المسؤولون الأمريكيون عن هذه الحالات النفسية ويدخلون في الجو الفعلي، سيتم تبني قرارات أخرى من قبل إيران“.

وكان فلاحت بيشة قد دعا قبل الآن إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق؛ لتجاوز التوتر بين البلدين، زاعما أن “هناك طرفا ثالثا يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن”.

هذا ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، بالمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، اليوم الأحد، بهدف القيام بوساطة بين واشنطن وطهران، وفق ما ذكرت صحيفة ”ماينيشي شيمبون“ اليابانية.

ومع تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة حليفة اليابان، أظهرت تسريبات، أن آبي اقترح القيام بوساطة ويفكر في القيام بزيارة إلى طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لإيران .