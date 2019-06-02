مصدر يكشف المتسبب بتفجيرات كركوك الدامية

كشف مصدر مسؤول، اليوم السبت، المتسبب بحصول التفجيرات الدامية التي شهدتها كركوك ليلة الخميس.

وأكد مسؤول عراقي في قيادة شرطة كركوك للعربي الجديد، الحصول على تسجيلات من كاميرات مراقبة عامة ترصد سيارة تويوتا بيضاء اللون، يضع من فيها أجساماً غريبة داخل حاويات النفايات التي انفجرت فيها العبوات الناسفة.

واضاف أن “كل العبوات الستّ التي انفجرت كانت داخل حاويات النفايات، وقوات الأمن فككت اثنتين أيضاً داخل حاويات نفايات”.

وكشف أن عمليات البحث جارية عن السيارة التي تم رصدها مع أول رقمين من لوحتها المثبتة عليها، على الرغم من أن هناك خشية من أنها باتت خارج المدينة الآن.

وحول الانتشار الأمني المكثف في المدينة، أكد المسؤول أنها تأتي بالتزامن مع تشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير وخوفاً من حدوث احتكاك خلالها، بسبب تصعيد سياسي من عدة شخصيات لمّحت إلى تورط سياسي فيها.

وسبقت التفجيرات تحذيرات قبل أيام من قوات الأمن، طالبت السكان باليقظة وملاحظة الغرباء والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة، التي جاءت بسبب تخوّف مسبق من الشرطة من تكرار تفجيرات الخامس والعشرين من رمضان 2018، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.