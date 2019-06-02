ملاحظات أولية على بيانات متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جولات التراخيص النفطية الإتحادية في العراق

د. علي مرزا*:

أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات “حديثة” عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول […]

أولاً: مقدمة

ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات “حديثة” عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي:

النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في “إيضاح” وزارة النفط عن ثلاثة من الحقول “المحالة” في جولة التراخيص النفطية الخامسة في نيسان 2018؛ وزارة النفط (2018). وكذلك تلك التي وردت في مرزا (2018-أ).

النـوع الثانـي يشمل أرقاماً ظهــرت في المجال العام عن الإنفاق الكلي (على التكاليف) والإنتاج الفعليين لشركات النفط المقاولة في حقول جولات التراخيص النفطية الإتحادية الأربعة (وحقل الأحدب)، في مصدرين. المصدر الأول تمتد بياناته إلى نهاية 2017 ويتمثل في عرض PowerPoint بالإنجليزية لدائرة العقود والتراخيص البتروليـة في وزارة النفـــط، يبدو أنه مقدم في مؤتمر فـــي مطلـع 2018؛ أنظـر الملحق (1) في نهاية هذه الورقة. وسنشير إلى هذا المصدر بكلمة “العرض”. والمصدر الثاني تمتد بياناته إلى نهاية 2018 ويتمثل في ندوة عُقدت في أواخر أيار 2019، عن التراخيص النفطية. ولقد نَقَل موقع الأخبار الإلكتروني (2019) في مقالٍ ملخصاً للبيانات التي عُرضت في الندوة؛ أنظر الملحق (2) في نهاية هذه الورقة. وسنشير إلى هذا المصدر بكلمة “الندوة” أو “مقال موقع الأخبار”.

وتهدف الملاحظات الأولية، في هذه الورقة، إلى تناول بيانات النوع الثاني من أرقام متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جولات التراخيص النفطية الإتحادية، ومحاولة التدقيق في منهجية حسابها، في ضوء ما يتوفر في مصادرها من مؤشرات، ومن ثم مقارنتها مع عينات النوع الأول. ونتيجة لمحدودية المؤشرات المتوفرة في مصادر النوع الثاني فإن الملاحظات في هذه الورقة حولها هي ملاحظات أولية قابلة للتدقيق. لذلك يأمل الكاتب أن يُدقق خبراء وزارة النفط خاصة، وخبراء النفط الأخرون عامة، بما جاء في هذه الورقة، وذلك للتوصل إلى صورة واضحة وشفافة حول أرقام متوسط كلفة إنتاج برميل النفط ومنهجية حسابها. ويساهم ذلك في تدقيق مدى صحة الاستنتاج الذي تم التوصل أليه في هذه الورقة وذُكِر في نهايتها.

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Merza_Cost_of_Oil_Production_in_Iraq

* باحث وكاتب اقتصادي.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 1 حزيران، 2019.