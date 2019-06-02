نائبة: أعضاء بمجلس نينوى باعوا ضمائرهم بحفنة دولارات.. والوجوه الكالحة ستُبعد قريباً

ردت عضو مجلس النواب، محاسن الحمدون، على تصريحات النائب احمد الجبوري (ابو مازن)، التي قال فيها إن بيديه مفاتيح نينوى في تنصيب المحافظ.

وقالت الحمدون في بيان لها: “في الوقت الذي نؤكد رفضنا القاطع لهذه التصريحات اللا مسؤولة، لابد من التدخل ومنع هذا التطرف ضد نينوى”.

وأضافت: “مع الاسف هناك بعض من اعضاء مجلس محافظة نينوى باعوا ضمائرهم بحفنة من الدولارات… اهالي نينوى براء من هكذا نماذج ادوا الى ترخيص المحافظة”.

وأضافت، أن “الايام القليلة ستبعد جميع هذه الوجوه الكالحة ويتم انتخاب اعضاء مجلس من اهالي نينوى الاصيلين”.

وتابعت: “نتمنى من المحافظ الجديد ان يكون عند حسن ظن أهالي نينوى باعادة اعمارها واعادتها الى سابق عهدها لان نينوى مظلومة تحتاج لمن يساندها”.

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري “أبو مازن” قد تحدث في برنامج متلفز عن لعبه دورا “محوريا” في إقالة محافظي نينوى السابقين، وتنصيب المحافظ الحالي منصور المرعيد، فيما أشار إلى عزمه تغيير الحكومة المحلية في الانبار لـ “تحريرها”، وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة من قبل أعضاء في البرلمان ومجلس الأنبار.