نائبة تطالب بضرورة انتخاب محافظ لكركوك

استنكرت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في البرلمان العراقي النائب ريحان حنا ايوب، اليوم السبت، سلسلة الاعتداءات الإرهابية على الامنين من اهلنا في مدينتا الحبيبة كركوك.

وذكرت حنا في بيان إننا “اذ ندين وبشدة سلسلة الاعتداءات الإرهابية على الامنين من اهلنا في مدينتا الحبيبة كركوك، وندعو الله بالرحمة لأرواح الشهداء الذين سقطوا هذا اليوم وللجرحى بالشفاء العاجل وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان”.

ودعت الى “اعادة انتشار قوات الپيشمرگه لفرض سيطرتها على مدينة كركوك بعد ان عانت من الويلات الكبيرة على اثر تناحرات اللاهثين وراء المناصب دون النظر بعين المسؤولية للابرياء من المواطنين العزل”.

وشددت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في البيان على “ضرورة انتخاب محافظا للمدينة يكون من ابناءها وممثلاً حقيقيا لاهلها وكذلك اعادة تفعيل المادة 140 بشكلها الصحيح دون تسيسها لجهات دون اخرى”.