وزارة تربية كوردستان تسجل حدثا لم يحصل طوال التاريخ في الاقليم

بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الذي يصادف اليوم السبت، الاول من حزيران، اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان انها تعمل على توفير التعليم المجاني في المراحل كافة ابتداء من رياض الاطفال لغاية نهاية الدراسة الاعدادية وتربية الاجيال تلو الاجيال وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وجاء في بيان للوزارة ان تقديم تلك التسهيلات كانت سببا في ازدياد اعداد الذين يتم تسجيلهم في المدارس سنة بعد اخرى، مبينا ان العام الدراسي الحالي 2018 -2019 شهد تم تسجيل اكثر من 60 الف تلميذ في الصف الاول الابتدائي وهو ما لم يحصل على طول تاريخ الوزارة.

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للطفل الذي حددت الامم المتحدة الاول من حزيران من كل عام للاحتفال به.