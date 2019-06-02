وزير الصناعة والمعادن يبحث مع النائب زياد الجنابي سبل التعاون والتنسيق المشترك للنهوض بواقع الصناعة العراقية 

استقبل وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الجبوري بمكتبه الرسمي يوم الاحد الموافق 2019/6/2 رئيس كتلة التجمع المدني للأصلاح عضو مجلس النواب العراقي السيد زياد الجنابي لمناقشة اوجه التعاون والتنسيق المشترك للنهوض بواقع الصناعة العراقية .

واكد الوزير الجبوري في اللقاء اهمية العمل مع الجهات التشريعية لأعادة تفعيل النشاط الصناعي في البلاد من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة العملية الصناعية وتكفل الحماية والدعم للمنتوج المحلي، مشيرا الى ان الوزارة جادة في اتخاذ خطوات فعلية للنهوض بالصناعة العراقية انسجاما مع البرنامج الحكومي لاعادة تشغيل معاملها وشركاتها المتوقفة وتحويلها الى شركات رابحة ومنتجة لزيادة كمية الانتاج وتحسين نوعيته وايجاد فرص جديدة للعمل فضلا عن توجهها نحو الشراكة مع القطاع الخاص كشريك اساسي وفاعل في تحريك وتنمية الاقتصاد العراقي لغرض انشاء مشاريع جديدة وواعدة من شأنها ان تسهم في تنويع الانتاج المحلي ومصادر الدخل .

من جانبه ابدى النائب الجنابي استعداده للعمل مع وزارة الصناعة والمعادن ودعم توجهاتها الهادفة الى خلق صناعة عراقية حقيقية تسهم مساهمة فعالة في رفد ميزانية الدولة وكذلك العمل المشترك من اجل اصدار التشريعات التي من شأنها ان تسهم في تقديم الاسناد المطلوب للنهوض بواقع الصناعة العراقية .