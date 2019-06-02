6 انواع من الاسلحة يستخدمها الجيش التركي بعملية عسكرية في إقليم كوردستان

ذكرت تقارير اعلامية تركية يوم السبت ان الأسلحة التركية محلية الصنع اثبتت قدرتها على تسهيل عمليات الجيش التركي لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج، واضطلعت المنصات الدفاعية المطورة محليًا سواء أكانت برية أم جوية بدور مهم في نجاح العمليات التي قام بها الجيش التركي في شمال سوريا، درع الفرات وغصن الزيتون، ضد تنظيم داعش، و”ي ب ك” الفرع السوري لحزب العمال الكوردستاني.

وأعلن الجيش التركي في بيان يوم الثلاثاء الماضي بدء عملية برية مدعومة جوا في منطقة “خواكورك” في اقليم كوردستان العراق بمشاركة لواء الكوماندوز، أطلق عليها عملية “المخلب” تهدف إلى تدمير مواقع “بي كي كي” وتحييد الإرهابيين في منطقة هاكورك.

وذكرت التقارير ان الجيش التركي يستخدم في هذه العملية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وبنادق، وأنظمة صاروخ أرض – أرض، وقاذفات صواريخ متعددة الأسطوانات، بالإضافة إلى المركبات الجوية غير المأهولة والطائرات المسلحة بدون طيار.