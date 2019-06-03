اجتماعات مجلس القضاء االعلى

أحمد األحمد

البد في بادئ كل أمر أن نقف احتراما لبسالة وشجاعة وهيبة القضاء العراقي والمتمثلة حاليا بمجلس القضاء

االعلى الذي مبدأه هو تطبيق العدل والقانون وان مبدأ اعالء كلمة العدل الذي أتخذه مجلس القضاء االعلى

شعارا حبنا لرجال القضاء وعدالة القضاة يجعلنا نبوح مايجرح القلب وحاشا أن يكون انتقاصا لقد صدر

قانون مجلس القضاء االعلى بالعدد 45 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد

4432 في 23/1/2017 واصبح نافذا وواجب التطبيق منذ تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وقد جاء في

أحكام المادة الثانية منه مايلي

: اوال : يتألف مجلس القضاء االعلى من

1 .رئيس محكمة التمييز االتحادية – رئيسا

2 .نواب رئيس محكمة التمييز االتحادية – اعضاء

3 .رئيس االدعاء العام – عضوا

4 .رئيس هيئة االشراف القضائي – عضوا

5 .رؤساء محاكم االستئناف االتحادية – اعضاء

6 .رؤساء مجالس القضاء في االقاليم – اعضاء

ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه الي سبب كان .

وحيث ان مجلس القضاء االعلى يعقد أجتماعات شهريا استنادا ألحكام المادة الخامسة من قانون مجلس

القضاء االعلى رقم 45 لسنة 2017 التي جاء فيها أوال : يجتمع المجلس مرة واحدة في االقل كل شهر , و

يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد االعضاء و تتخذ الق ار ارت بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي

يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

فقد الحظ الجميع ومن أهل االختصاص ان جميع اجتماعات او جلسات مجلس القضاء االعلى

تنعقد دون دعوة وحضور رئيس مجلس القضاء في أقليم كردستان المحترم وان عدم حضور رئيس مجلس

القضاء في أقليم كردستان لجلسات واجتماعات مجلس القضاء االعلى تطبيقا وتنفيذا لقانون مجلس القضاء

االعلى قد فوت بعض من الفرص للتعاون بين مجلس القضاء االعلى ومجلس قضاء أقليم كردستان او نقل

تجارب القضاء بين الطرفين السيما وان الطرفين يطبقان القوانين النافذة كما وان عدم مشاركة رئيس أقليم

كردستان المحترم بجلسات المجلس فوت الفرصه بمشاركة الزمالء القضاة من المكون الكردي في إدارة

المؤسسات القضائية لذا نتوجه إلى مجلس القضاء االعلى بمالحظة ماورد في أعاله تطبيقا وتنفيذا إلحكام

القانون .

منه إلى

سماحة السيد اية هللا العظمى السيد علي السيستاني المحترم

سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم

رئيس جمهورية العراق المحترم

رئيس مجلس النواب المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

رئيس مجلس القضاء االعلى المحترم

رئيس االدعاء العام المحترم

رئيس االشراف القضائي المحترم

رئيس أقليم كردستان المحترم

السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم

السيد رئيس لجنة النز اهة في مجلس النواب المحترم

السادة أعضاء مجلس النواب من المكون الكردي المحترمون