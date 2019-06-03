ارتفاع نسبة الضحايا بصفوف العتالين الكورد في المناطق الحدودية

ارتفعت نسبة الضحايا بصفوف العتالين في المناطق الحدودية بين العراق وايران.

وبحسب احصائية، فان الشهر الماضي شهد ارتفاع نصبة القتلى والجرحى بصفوف العتالين الى 73.5% نتيجة الاطلاقات المباشرة من قوات الامن الايرانية.

وبموجب الاحصائية الصادرة من منظمات معنية بحقوق الانسان، فان شهر ايار من العام الحالي 2019 شهد مقتل 34 عتالاً في الحدود الايرانية، مقابل 15 حالة خلال شهر نيسان، اي بارتفاع قدره 126%.

واوضحت الاحصائية ان التعرض المباشر للاطلاقات النارية بلغ 25 حالة، بواقع 8 حالات قتل و17 اصابة، اي بنسبة 73.5% من مجموع الحالات.

يشار الى ان العتالين هم أناس كادحون من الكورد الذين يضطرون بسبب قلة فرصة العمل لنقل الأحمال الثقيلة من النقاط الصعبة في المنطقة الحدودية بين إيران والعراق إلى كوردستان.

وشهدت إيران على مدار الأعوام الماضية مقتل مئات العتالين الكادحين بإطلاق نار مباشر على أيدي قوات الأمن والشرطة وقوات الحرس.