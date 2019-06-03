اسايش اربيل تحرر مختطفا هنديا وتعتقل الخاطفين بعد ساعات من العملية

اعلنت مديرية اسايش (امن) اربيل باقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تحرير شخص مختطف واعتقال العصابة التي قامت بخطفه.

وجاء في بيان للمديرية انه في الساعة 11 والنصف من ليلة امس قام المتهمون (ريباز قادر صالح وعبدالستار قادر صالح وازين مصطفى) في بلدة عنكاوه بخطف مواطن من الجنسية الهندية باسم (نصارا احمد غفور شريف) فيما كان احد اشقاء المتهمين (ريباز وعبدالستار) على علم بالعملية ويراقب عملية الخطف.

واضاف البيان انه وفقا لاعترافات المتهمين المرفقة نصا مع البيان قام المتهمون بتصوير عملية الخطف فيديويا وارسلوا الشريط المصور لشقيق الضحية المخطوف وطالبوه بفدية مقدارها 100 الف دولار امريكي مقابل اطلاق سراحه.