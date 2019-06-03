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الاتحاد الوطني يكشف نتائج اجتماعه في السليمانية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد اجتماعا في السليمانية، باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني.

وذكر موقع الاتحاد ان الاجتماع شهد مناقشة اخر التطورات والاحداث الداخلية وفي المنطقة، خاصة مسالة تشكيل الحكومة الجديدة وموقف الاتحاد الوطني حول حل مسالة كركوك.

واكد الاتحاد الوطني خلال الاجتماع موقفه حول وحدة القرار على مسالة تشكيل الحكومة ومشاركة الاتحاد الوطني وفق الاتفاق وحل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد بحزمة واحدة، فضلا عن ان مسالة اخرى في الاجتماع كانت خاصة بالمسائل الداخلية للحزب والعمل التنظيمي.

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