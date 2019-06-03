التيار الديمقراطي والمجلس السياسي في المحافظة يستنكران ويطالبان األجهزة األمنية بتحمل مسؤولياتها

محلية الشيوعي العراقي في البصرة: الهجوم الجبان لن يثنينا عن تبني

مطالب أبناء شعبنا ومواصلة مشروعنا اإلصالحي

بعد مرور نحو شهر، وتحديدا في السادس من أيار المنصرم، على اعتداء ظالم على مقر محلية الحزب

الشيوعي العراقي في الناصرية، تعرض مقر الحزب في محافظة البصرة، في وقت مبكر من فجر أمس

االحد، الى اعتداء جبان وآثم، عبر هجوم مسلح، ويكشف هذا االعتداء الهمجي عن وحشية وضيق افق سياسي

وفكري ومعادي للقوى الوطنية والديمقراطية، اال انه لن يثني الحزب الشيوعي العراقي عن مواصلة مشروعه

اإلصالحي والتغييري وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة االجتماعية.

اعتداء آثم وجبان

وروت محلية الحزب الشيوعي العراقي، في البصرة، في بيان، تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، تفاصيل

الهجوم، بالقول “تعرض مبنى مقر حزبنا الشيوعي العراقي في البصرة في تمام الساعة الثانية والربع صباح

الثاني من حزيران 2019 الى اعتداء آثم وجبان بإلقاء عبوة متفجرة داخل المبنى، اسفرت عن اضرار

مادية”.

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ضيق أفق سياسي

واعتبرت المحلية، أن “هذا العمل الجبان يؤكد همجية من قام باالعتداء معبرا عن وحشية وضيق افق سياسي

وفكري ومعادي للقوى الوطنية والديمقراطية”، مؤكدة ان الهجوم “لن يثني عزيمتنا واصرارنا على المضي

في طريق النضال من اجل حرية وطننا وسعادة شعبنا، مستمرين في تبني مطالب وطموحات ابناء بصرتنا

الحبيبة بالعيش الحر الكريم ومواصلة مشروعنا في االصالح والتغيير ومكافحة الفساد والمفسدين”.

وحمل البيان، “االجهزة األمنية حماية مقرات األحزاب السياسية في المحافظة والقاء القبض على الجناة

وتقديمهم الى المحاكم”.

متخلفون وفاسدون

بدورها، استنكرت تنسيقية التيار الديمقراطي في البصرة، في بيان، تلقت “طريق الشعب” نسخة منه،

“االعتداء اآلثم الجبان الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة فجر اليوم الثاني من شهر

حزيران”، ووصفته “برفسة محتضر يخشى بزوغ فجر الحقيقة الذي سوف يكشف دناءة هؤالء المتخلفين

الفاسدين السائرين بعمى البصيرة والعقل خلف سراب الوعود الكاذبة القادمة من وراء حدود الوطن”.

ووجدت التنسيقية، ان “االعتداء الذي وقع اليوم )االحد( على مقر الحزب نفذته شرذمة من الفاسدين المارقين

والخارجين على السلم االجتماعي والقانون، وهو يمثل محاولة للتصدي بالضد من تطلعات شعبنا في الدولة

المدنية الديمقراطية االتحادية، دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة االجتماعية”، مستطردة “انهم يعرفون قبل

غيرهم ان أفعالهم الجبانة هذه لن تفل في عضد الحزب العريق بتاريخه ونضاالته وتضحياته الجسام طيلة

خمس وثمانين سنة من الثبات على مبادئ الدفاع عن حقوق العراقيين على مختلف انتماءاتهم الدينية والقومية

واالجتماعية”.

“لم ترهبه المشانق”

وأكدت ان “الحزب الذي لم ترهبه المشانق والمعتقالت لن ترهبه خطفات خفافيش الظالم وعواء السائبين”،

داعية “أبناء البصرة إلى الوقوف الحازم بوجه هذه التصرفات المنفلتة”، مطالبة “األجهزة األمنية المختصة في

البصرة للقيام بواجباتها القانونية واإلدارية لحماية مقرات االحزاب التي تعمل تحت ظل القانون وتقديم الجناة

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

من جهته، قال المجلس السياسي في البصرة، في بيان، تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، “في الوقت الذي

نسعى جاهدين الى إشاعة روح التعاون والتماسك في الجسد العراقي شعبا ووطنا أحزابا وقوى فاعلة ولم

الصف وتوحيد الكلمة لمواجهة مخططات أعداء العراق موحدين ان لم نكن متحدين يظهر علينا بين الفينة

واألخرى من يعكر صفو امننا ويفك من عضد وحدتنا بقول او فعل غير مسؤول او يعبث بأمن بلدنا

ومحافظتنا العزيزة وآخرها االعتداء بالمتفجرات على مقر احد األحزاب المنضوية في المجلس السياسي في

البصرة الحزب الشيوعي العراقي / محلية البصرة”، مضيفا “نحن في الوقت الذي نشجب ونرفض هذا العمل

الذي يريد ان يعيدنا الى مسلسل الحرق والتخريب في البصرة العزيزة ندعو األجهزة األمنية الى ان تأخذ

دورها في حفظ االمن وسالمة المحافظة وان ال تترك المحافظة لعبث العابثين”.