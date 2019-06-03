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الرئيس العراقي يوضح لامريكا طبيعة موقفه من التطورات بالمنطقة: جنبونا الصراعات

اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد،اليوم الاحد مع القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث اكد صالح حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، مشيراً الى ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا.
ودعا الى ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار.
وشدد الرئيس على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.

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