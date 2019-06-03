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القضاء العراقي يفرج عن أحد الفرنسيين المتهمين بالإرهاب

أفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب عن احد المتهمين الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تسلمهم العراق من سوريا، لعدم كفاية الأدلة.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ان “محكمة تحقيق الكرخ أفرجت اليوم عن احد المتهمين الفرنسيين الثلاثة عشر لعدم كفاية الأدلة”، لافتا إلى أن “التحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضي السورية”.

وتابع البيان إنه “لم تثبت مساهمته بأي عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الايزيدية”.

يذكر أن القوات الأمنية ألقت القبض الشهر المنصرم على 13 متهما بالانتماء الى داعش الارهابي من حملة الجنسية الفرنسية داخل الأراضي السورية يعتقد بقيامهم بعمليات إرهابية داخل العراق.

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