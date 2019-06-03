الموصل تصدر حظراً على الألعاب الخطرة

اصدرت قائممقامية الموصل، يوم الاحد، قراراً بحظر الالعاب التي تسبب خطورة على الاطفال.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لقائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي فانه “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ٣٩ و ٤١ من قانون المحافظات غير المنظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ولحلول عيد الفطر وحرصاً منا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال نتيجة لاستخدام الألعاب التي تشكل الخطورة، تقرر منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدية (الصجم ) والكرات البلاستيكية التي تسبب الأذى للمواطنين”.

واضاف البيان “يتحمل الباعة وأصحاب المحلات المسؤولية القانونية في حالة مخالفة هذا الأمر”.