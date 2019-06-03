امريكا تريد من ايران كدولة قبل التفاوض وايران تريد امريكا مهذبة

نعيم الهاشمي الخفاجي

وزير خارجية امريكا لاشروط مسبقة للتفاوض مع ايران الا ان تتعامل كدولة،ايران لاتفاوض مع امريكا الا بتغير سلوكها، عرضت القنوات الفضائية والمواقع الخبرية تصريحات وزير خارجية امريكا بومبيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية سويسر

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون أي شروط مسبقة، لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار، أمس (السبت)، إلى أن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة الحوار «في إطار القواعد الدولية»، و«الاحترام الكامل»، و«ليس عبر إصدار أوامر المفاوضات»، وهو أول ردّ على إعلان الرئيس الأميركي استعداده للتفاوض إن رغبت إيران.

وقال روحاني: «نحن أهل المنطق والمفاوضات إذا كان الاحترام الكامل وفي إطار القواعد الدولية»، قبل أن يشير روحاني إلى إعادة فرض العقوبات على إيران عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، العام الماضي.

وأشار روحاني إلى تصريح نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي قال فيه إنه يريد «فرض أقسى العقوبات والضغوط في التاريخ»، واعتبر تطلعات ترمب بـ«الواهمة»، وقال: «يريدون إجبارنا على الاستسلام لكن لليوم رغم المصاعب والمشكلات فإن الناس يقاومون صرخات الأعداء».

وقال روحاني التهديدات لم تجربنا على التفاوض، وقال اذا يستخدم ترمب لغة لينة فنحن اهل الحوار والمنطق فيمكن لنا محاورته،

اشترطت إيران اليوم الأحد أن «تغير الولايات المتحدة سلوكها» في شكل ملحوظ للموافقة على التفاوض معها، وذلك بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعداد بلاده للتحاور مع طهران «من دون شروط مسبقة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي إن «التغيير الشامل لسلوك الولايات المتحدة وأفعالها بإزاء الأمة الإيرانية هو المعيار الذي سيؤخذ في الاعتبار قبل أي تفاوض محتمل».

وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية في إيران لا تأخذ في الاعتبار لعباً على الكلمات واستخداماً للهجة جديدة من أجل التعبير عن أهداف سرية».

وتابع المتحدث كما نقل عنه بيان للخارجية أن «تركيز بومبيو على مواصلة أكبر قدر من الضغط على إيران يظهر استمرار السلوك الخاطئ نفسه الذي ينبغي تصحيحه».

ومن سويسرا البلد الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري إيناسيو كاسيس الأحد: «نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة مفاوضات»، تبادل التصريحات مابين المسؤلين الامريكان والايرانيين الطرفان متكافئان، تصريح امريكي متشدد يقابله تصريح ايراني يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.