بعد الامطار الغزيرة.. العراق يشتري أكثر من 2 مليون طن من القمح المحلي

قالت وزارة التجارة العراقية يوم الأحد إن العراق اشترى أكثر من 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويأمل العراق بشراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بعد زيادة المحاصيل بفعل هطول أمطار غزيرة.