بعد الامطار الغزيرة.. العراق يشتري أكثر من 2 مليون طن من القمح المحلي

قالت وزارة التجارة العراقية يوم الأحد إن العراق اشترى أكثر من 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.
ويأمل العراق بشراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بعد زيادة المحاصيل بفعل هطول أمطار غزيرة.
قالت وزارة التجارة العراقية يوم الأحد إن العراق اشترى أكثر من 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.
ويأمل العراق بشراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بعد زيادة المحاصيل بفعل هطول أمطار غزيرة.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.