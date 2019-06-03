رسائل تضامن واستنكار الاعتداء الآثم على مقر البصرة

سائرون تدين

دانت الكتلة النيابية لتحالف سائرون الاعتداء السافر الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي في محافظة البصرة.

وقال حمدالله الركابي المتحدث باسم الكتلة أنه “في الوقت الذي نعبر فيه عن استهجاننا لهذا العمل الهمجي نطالب الاجهزة الامنية بضرورة توفير الاجواء الامنية المناسبة والامنة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة من قام بهذا الفعل الاجرامي وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل”.

ممارسات إجرامية

عكفت بعض الجهات الظلامية على المضي في الممارسات الاجرامية التي تسعى الى التعامل مع القوى المدنية الوطنية بروح عدائية اقصائية تحقيقا لمخططاتها المشبوهة التي لا تخدم سوى اجندات خارجية تعمل على اضعاف وتفكيك البيت الداخلي العراقي.

ان ما اقدمت عليه هذه الجهات يوم امس (الاحد) من عمل عدواني استهدف مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة عمل مدان ومستنكر من قبل كافة الوطنيين الشرفاء وعلى الحكومة المحلية والاتحادية ان تأخذ دورها في حماية المؤسسات الحزبية والسياسية وان تتابع باهتمام ملاحقة العناصر التي تسعى للقيام بهكذا اعمال خاصة وان هذا العمل سبقه بفترة ليست بعيدة عدوانا مماثلا على مقر الحزب الشيوعي في الناصرية.

ان المسؤولية الوطنية تستدعي شجب واستنكار ورفض هكذا اعمال وادانتها ومطالبة الجهات الامنية والقضائية بان تأخذ دورها الفاعل في الحد من هذه الممارسات التي تستهدف القوى المدنية الوطنية.

الامانة العامة لحزب

التجمع الجمهوري العراقي

تضامن مطلق

نستنكر اشد الاستنكار العمل الجبان الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة وبهذه المناسبة نؤكد تضامننا المطلق معكم ونؤكد على ضرورة الضغط على الجهات الامنية لغرض التحري ومعرفة هؤلاء المجرمين وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الدكتور قحطان الجبوري

أمين عام حزب الدولة العادلة

هجوم جبان

انه عمل جبان، أقدم عليه نفر ضال ووحشي.

ان حزب الشباب للتغيير يساندكم في كل شيء ترتؤونه.

تحياتي لكم وألف ألف سلامة.

عدنان العزاوي

الأمين العام لحزب الشباب للتغيير

تضامن من الكويت

تلقى الحزب الشيوعي العراقي، اتصالا هاتفيا، من قبل الرفيق احمد الديين، الامين العام للحركة التقدمية الكويتية، اعرب فيه عن تضامنه مع الحزب جراء الاعتداء الآثم على مقري الحزب في الناصرية والبصرة.

كما بعث الرفيق فواز فرحان عن الحركة التقدمية، رسالة جاء فيها:

تعرض مبنى مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة اليوم لاعتداء آثم جبان بإلقاء عبوة متفجرة داخل المبنى، أسفرت عن أضرار مادية، يؤكد هذا العمل الجبان همجية من قام بالاعتداء معبراً عن وحشية وضيق أفق سياسي وفكري ومعادٍ للقوى الوطنية والديمقراطية العراقية..

عن الحركة التقدمية الكويتية فواز فرحان

إدانة من السودان

تلقى الحزب الشيوعي العراقي، رسالة تضامن، من الحزب الشيوعي السوداني، جاء فيها:

تضامننا غير المحدود مع رفاقنا في البصرة ومع حزبكم الشقيق وكل الشعب العراقي.

ندين هذا المسلك العدواني ونثق في صمود واصرار الحزب الشيوعي العراقي امام الهمجية والغوغائية كما درج على ذلك وبلوغه مع شعب العراق المقاتل الى رحاب التقدم والسلم والرفاهية.

استنكار من اليسار العربي

باسم لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي، نؤكد لكم تضامننا معكم في مواجهة المعتدين على مقر حزبكم، الذين يحاولون استخدام سلاح العنف والإرهاب ضد نضالكم الدؤوب مع شعب العراق من أجل وضع حد للفساد واحلال الشفافية والديمقراطية.

عن لجنة تنسيق اللقاء اليساري العربي ماري الدبس

الحركة المدنية الوطنية

واستنكرت الحركة المدنية الوطنية التي ترأسها النائب السابق شروق العبايجي همجية الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة، ودعت الحكومة العراقية والسلطات الأمنية لكشف الجناة ومحاسبتهم

واتخاذ كافة الإجراءات لبسط سلطة القانون وحماية الحياة المدنية والسياسية للمواطنين والاحزاب كافة دون تمييز خصوصا الأحزاب والقوى المدنية التي تعمل وفق القانون والدستور من أجل دولة مدنية تحقق العدالة والسلم المجتمعي.

يونادم كنا

من جانبه، قال النائب يونادم كنا إن “هكذا اعتداءات جبانة ومشبوهة، لا تستهدف الاخوة في الحزب الشيوعي فقط وانما هي استهداف للحركة المدنية الوطنية في العراق بأكملها”، داعياً إلى تضامن واسع واستنكار كبير لهذا الاعتداء.

حزب الترقي والاصلاح

من جهتها، استنكرت الأمانة العامة لحزب الترقي والإصلاح العمل العدواني الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي في البصرة. وقال بيان صادر عن امانة الحزب “إن مثل هذه الأعمال لن ولم توقف المسيرة والعمل الجاد والدؤوب لخدمة بلدنا العزيز وشعبنا الصابر وعلى الأجهزة الأمنية والحكومية تحمل مسؤوليتها لأيقاف مثل هذه الأعمال التي تعبث بأمن البلاد”.

الكرخ الأولى: هكذا اعمال لا تهزنا

تستنكر محلية الكرخ الأولى للحزب الشيوعي العراقي بجميع رفيقاتها ورفاقها وجماهيرها الاعتداء الجبان الذي طال مقر محلية البصرة، من قبل بعض المتضررين من عملنا الدؤوب ضد الفساد والمفسدين وتجنيدهم للجيوش الإلكترونية للإساءة لمسيرة الحزب.

ونحن على يقين بأن هكذا أعمال لا تهزكم ولا تقلل من شعلة النضال التي في داخلكم من أجل تحقيق التغيير والإصلاح وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن نعلن عن تضامننا التام معكم، واستعدادنا لتقديم كامل الدعم والعون والمساعدة، وسنمضي معاً لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.

محلية الكرخ الأولى للحزب الشيوعي العراقي

كركوك: تطاول على بيوت الشعب

ها هم يتطاولون مرة أخرى على بيوت الشعب (مقر حزبنا) الأشم في البصرة ليؤكدوا نواياهم السياسية المغرضة القبيحة والضيقة والنزقة لقد تكشفت اساليبهم الاعتدائية التصعيدية والاجرامية لتكميم الافواه للصوت الحر المطالب بمحاسبة الفاسدين وتقديم ملفاتهم للقضاء والاعلان عن نوع الجرم امام الرأي العام ولإدامة ودواليب النهب والهدر للمال العام وتهريب النفط وجعل الوظائف في القطاع النفطي في الجنوب لمؤيديهم ومواليهم، ان افعالهم المسخة لا تزيدنا الا إصرارا وتحديا في المضي لبناء الدولة المدينة العادلة، ولن تثنينا أفعالهم الجبانة عن تنفيذ مشروع التغيير والإصلاح.

محلية كركوك للحزب الشيوعي العراقي

ديالى: عمل بربري

تستنكر محلية الحزب الشيوعي العراقي في ديالى الهجوم الاجرامي الجبان الذي تعرض له مقر حزبنا في البصرة. نحن إذ نؤكد ان هذا العمل البربري يعبر عن وحشية ونذالة وسادية الفاعلين ومدى افلاسهم السياسي والجماهيري.

وستبقى راية الحزب عالية خفاقة رغما عن أنوف الحاقدين والمتربصين

محلية الحزب الشيوعي العراقي في ديالى

كربلاء: نحن معكم

رفاقكم في محلية كربلاء للحزب الشيوعي العراقي، يدينون الاعتداء الجبان على مقر حزبنا في البصرة من قبل نفر ضال اعمته نضالات الشيوعيين عن الحقيقة، ونعلن وقوفنا معكم من اجل المضي في تحقيق ثوابتنا الوطنية وتطلعات شعبنا في العيش بأمان واستقرار وحرية وكرامة. وان لا يمر دون عقاب.

كلنا معكم ونشد على ايديكم.

محلية الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء

الديوانية: عجلة التاريخ لا ترجع الى الوراء

تستنكر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الديوانية الاعتداء الأثيم على مقر الحزب الشيوعي في البصرة وهذا الاعتداء الهمجي لا يثني نضال الشيوعيين من اجل وطن حر وشعب سعيد. إن القائمين بهذا العمل لا يستطيعون إرجاع عجلة التاريخ الى الوراء.

محلية الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية

الشطرة: نفر ضال قام بالاعتداء

رفاقكم في محلية الشطرة يدينون وبأشد العبارات الاعتداء الآثم على مقر حزبنا في البصرة من قبل نفر ضال اعمته نضالات الشيوعيين عن الحقيقة ونعلن وقوفنا معكم من اجل المضي في تحقيق ثوابتنا الوطنية وتطلعات شعبنا.

محلية الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الشطرة