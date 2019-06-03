Posted on by

صالح يوضح لايران طبيعة موقف العراق من ازمة المنطقة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة “نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة” في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، لافتا الى ان ذلك يأتي “بما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة”.
وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد، السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي الى ان “المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول”.
بدوره، جدد السفير مسجدي دعم بلاده للعراق، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close