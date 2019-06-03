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عبدالمهدي يزف خبرا لموظفي كوردستان

اعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ان حكومته لن تقدم على قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان، وهو امر تم بالفعل عبر حكومات سابقة تسلمت السلطة الاتحادية ببغداد بسبب خلافات مع اربيل.
وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، ان “اقليم كوردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة”.
وتقول اربيل انها مستعدة لتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا لكن الامر بحاجة الى اتفاقية، إذا ان كوردستان تقوم بتسديد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
واضاف عبد المهدي رغم ذلك فان حكومته لن تقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان العراق.

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