فرشاتي ترسم الجمال.. نوري عواد في معرضه الشخصي الرابع

محمد الكحط –ستوكهولم-

تحت عنوان “فرشاتي ترسم الجمال” أقام الفنان نوري عواد حاتم (أبو رشا) معرضه التشكيلي الشخصي الرابع في الجمعية المندائية في ستوكهولم، يوم الجمعة 31 مايس 2019، وبحضور نوعي كبير من محبي الفن التشكيلي وأصدقاء الفنان.

رحبت الجمعية المندائية في ستوكهولم على لسان الأستاذ صلاح جبارعوفي بالجميع وبالفنان، وتحدث عن نشأة الفن عبر التاريخ ومن ثم معرفاُ بالفنان نوري عواد، وتطور عطائه الفني من معرضٍ لآخر، وتم إيقاد أربع شموع حمراء كونه المعرض الشخصي الرابع للفنان، بعدها تجول الجميع في أرجاء المعرض.

حوى المعرض 31 لوحة فنية (أكريلك)، وهي تعرض لأول مرة من قبل الفنان الذي لديه حوالي عشرين معرضا مشتركاً، بجانب معرضه الشخصي الرابع هذا، علما أنه لم يدرس الفن التشكيلي بل هو متخصص بالعلوم البايولوجية، ومارس الفن التشكيلي كهواية ومن ثم احتراف، نتلمس فعلاً الجمال في لوحاته التي تناولت مواضيع الحياة بكل مجالاتها، عكستها فرشاته بمهارة وخفة أعجبت الجميع من الحضور.