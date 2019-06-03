مدرسة الإمام الخالصي تدعو إلى تحرّي هلال شهر شوال بعد غروب غد الاثنين

دعت مدرسة الإمام الخالصي، الاحد، ابناء الامة الاسلامية في كل مكان، وابناء العراق خاصة إلى تحرّي هلال شهر شوال لسنة 1440هـ في غروب شمس الاثنين 3 حزيران 2019م، والإخبار عن أي مشاهدة شرعية موثوقة للهلال.

وأدناه نص البيان:

تدعو مدرسة الإمام الخالصي أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، وأبناء العراق خاصة إلى تحريّ هلال شهر شوال لعام 1440هـ، وذلك في غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك المصادف3 حزيران 2019م، وسيكون اجتماع الهيئة العلمية والوفود المشاركة في مدرسة الإمام الخـالصي في التاريخ والوقت المذكورين.

كما ستشارك مدرسة الإمام الخالصي في الاجتماعات العلمية الأخرى المنعقدة لنفس الغاية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، كما ان مكتب الإمام الخـالصي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سيكون مشاركاً في اللقاءات المعقودة لهذا الأمر، وتكون أبوابه مفتوحة لاستقبال الشهادات الموثوقة.

داعين الله سبحانه وتعالى ان يجعله عيد عز ونصرة للإسلام والمسلمين، ويوم سرور وبركة لعموم البشـر، لتعود الإنسانية إلى درب الحق والالتزام بمنهاج الإسلام.

مدرسة الإمام الخالصي

28 شهر رمضان المبارك 1440هـ

2 حزيران 2019 م