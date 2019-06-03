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مسئولية ” سائرون ” عن رداءة وسوء الأوضاع الراهنة

بقلم مهدي قاسم

مثلما تحمل حزب الدعوة المسئولية
الكاملة عن تدهور الأوضاع سابقا و عن مظاهر الفساد أيضا بصفته كان حزبا متحكما بأغلبيته البرلمانية ، على صعيد اتخاذ قرارات مصيرية أو بالأحرى عدم اتخاذها بسبب عدم المهنية و نزعة الجشع الضبعية ، فكذك الأمر بالنسبة لكتلة ” سائرون ” الفائزة بأغلبية الأصوات ــ ولو
بنسبة ضئيلة ــ و التي وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة و الناقصة برئاسة عادل عبد المهدي ، تلك الحكومة التي كادت أن تمر عليها سنة كاملة دون أن تقدم إنجازا ملموسا ومثمرا واحدا للشعب العراقي ( طبعا باستثناء النصف كيلو عدس !!) فبقيت هذه الحكومة تراوح في مكانها
ضعيفة و هزيلة بل وعاجزة من هذه الناحية ، محاولة في الوقت نفسه أن تغطي على فشلها و عجزها عبر زيارات مكوكية إلى الخارج ، بهدف إعطاء إيحاء مضلل للشارع العراقي و كأنها تعمل و تنجز و تنشط على الأصعدة المحلية و العربية و الدولية ..

بينما أنها في حقيقة الأمر
لم تقدم أية إنجازات كبيرة وملموسة تلك التي يحسّها المواطن العراقي في حياته اليومية ــ لا سيما و على الأقل ــ في مجالات الخدمات الضرورية والحيوية للمواطن العراقي ، ، تلك التي لا يمكن غض النظر عنها إطلاقا في حياته اليومية مثل الكهرباء و الماء الصالح للشرب
إلى جانب أشياء و أمور ضرورية أخرى لا تقل أهمية ..

فكان من المفترض أن تنتبه
كتلة ” سائرون ” إلى هذا التقصير الخطير في عمل الحكومة و تتخذ خطوات سياسية أما باتجاه حث الحكومة وبشروط محددة على تنفيذها و من خلالها تقديم إنجازات ملموسة ومثمرة من جهة و بتواز مع مكافحة الفساد واتخاذ خطوات لاسترجاع المال العام المسروق بعشرات مليارات ، أو
الانسحاب من الحكومة ــ في حالة تعذر تلك ذلك في غضون وقت محدد أيضا ، من جهة أخرى ..

ولكن بدلا من ذلك تصرف زعيم
تحالف ” سائرون ” السيد مقتدى الصدر من خلال أتباعه و أنصاره ، و كأنه دولة في دولة من خلال محاسبة أو مهاجمة بعض قياديي و ساسة التيارالصدري الفاسدين وحرق مولاتهم أو إجبارهم على انسحاب أو اعتراف و إعلان توبة ” !! .. و الخ ..

لينتهي الأمر عند
هذا الحد ، دون أن يؤثر ذلك كثيرا أو قليلا على مظاهر الفساد المستشرية في كل مؤسسات الدولة و غيرها .

أن هذا الإجراء الفردي و
المتجاوز أيضا على هيبة وحرمة الدولة ــ لأن محاسبة الفاسدين تعتبرمن مهمات الدولة أصلا ــ سوف لا يعفي تحالف ” سائرون ” من مسؤوليته التاريخية لكونه يعد جزءا كبيرا من حكومة لا زالت تراوح في محلها والوقت يمر و مشاكل ومعضلات العراق و التي تُعد بآلاف ، لا زالت تتراكم
وتتراكم دون وجود أية خطوة جدية في معالجتها حتى الآن ..

في مقابل ذلك نجد مقتدى
الصدر طويل البال و الخاطر مع هذه الحكومة السلحفاتية والكسيحة التي تبدو وكأنها حكومة تصريف أعمال تنتظرها نهاية صلاحيتها الوشيكة من أن تكون حكومة بناء و تشييد وتعمير وتطوير وتقديم خدمات ومحفزة استثمارات و تنمية اقتصادية كما ينبغي و يجب أن تكون بالضرورة و
في جميع الأحوال ..

ولكن هل من جديد في الأمر
؟..

لا أبدا : فحلول مقتدى الصدر
السياسية كانت دوما ولا زالت و ستبقى أنصاف حلول ابتداء من التظاهرات التي دعا إليها و انتهاء بدعواته لتشكيل حكومة وطنية و غير طائفية أو محاصصتية ، و انتهاء بمحاربة الفساد على طريقة الدون كيخوته ومقارعة جوفاء لطواحين هواء!!..

فيا عالما و يا ناسا من
أهالي العراق : ما من شيء في العراق إلا خَرِب أو مهترئ ومنخور بالصميم ، على كل صعيد و ناحية ، لذا فيحتاج العراق إلى حكومة بناء و تعمير قوية و نشطة وفعّالة ، فغير ذلك ما هو إلا ضحكا على الذقون !..

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