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الحكيم يطالب بحقوق اقليم كوردستان ويحذر من انفجار الاوضاع بين اربيل وبغداد

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم يوم الاربعاء الى ضرورة تنظيم العلاقات وحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، محذرا في الوقت ذاته من انفجار تلك الخلافات مما يهدد وحدة العراق.

ودعا الحكيم في خطبة صلاة العيد في مكتبه ببغداد الى “تفعيل المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتعاطي العادل والدستوري في ملف النفط والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الامور العالقة بما يضمن حقوق المركز والاقليم”.

وشدد الحكيم على ان “عدم إهمال هذا الموضوع الخطير بما يحمله من حساسيات قد تتفجر بشكل غير محسوب وتخاطر بوحدة البلد واستقراره”.

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