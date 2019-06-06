الوطني الكوردستاني يعلن موقفه من المشاركة في مراسيم اداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب القسم

ربط الاتحاد الوطني الكوردستاني مشاركته في مراسيم اداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني والمقررة في الـ 10 من يونيو/ حزيران الجاري بتقدم الخطوات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقه مع الديمقراطي الكوردستاني .

وانتخب برلمان كوردستان ، الثلاثاء الماضي ، نيجيرفان بارزاني ، رئيساً لإقليم كوردستان بأغلبية 68 صوتاً، من مجموع اصوات 81 نائباً حضروا الجلسة التي قاطعها في اللحظات الاخيرة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني (21 مقعداً) بدعوى ان الديمقراطي الكوردستاني لم ينفذ بنود اتفاقه مع الحزب .

المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر ، قال لوسائل اعلام حزبه ” مازال امامنا الكثير من الوقت حتى نقرر حضور جلسة اداء رئيس الاقليم المنتخب اليمين ، من عدمه ” ، موضحاً ” نية اصدقائنا في الديمقراطي الكوردستاني بشأن تنفيذ بنود اتفاقنا معهم ستحسم هذه القضية”.

وحول مشاركة رئيس الجمهورية العراقي د.برهم احمد صالح (يتولى المنصب مرشحاً عن الحزب) ، اشار شيخ عمر الى ان هذا الامر يعود لصالح نفسه سواءً سيشارك أم لا .

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أعلن يوم السبت ، أن الحزب ابدى اقصى حد من المرونة خلال الفترة الماضية اثناء جولات التفاوض والمحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان ، مراعاةً لمصالح شعب كوردستان ، لافتاً الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تراجع عن اتفاقه مع الحزب وانسحب بصورة مفاجئة وغير منضبطة يوم التصويت في البرلمان على انتخاب رئيس إقليم كوردستان .

المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني ، محمود محمد ، قال في مؤتمر صحفي ، عقب اجتماع لقيادة الحزب ترأسه الرئيس مسعود بارزاني ” لقد اتفقنا مع الوطني الكوردستاني على كل الامور ووقعنا اتفاقين معه وسننشر نص الاتفاقين ” ، موضحاً ” يجب ان يتم تنفيذ الاتفاق الموقع بيننا .. حالياً لاتوجد محادثات مع الوطني الكوردستاني لكننا ابدينا وجهة نظرنا .. هم غير راضين بالاتفاق وعليهم هم تحمل المسؤولية ” .

مضيفاً ” سنمضي في إجراءات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان ضمن السقف الزمني المحدد لها قانوناً “.

ورشح الديمقراطي الكوردستاني مستشار مجلس امن اقليم كوردستان والقيادي بالحزب مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ، فيما رشح رئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كوردستان والذي سيتولى في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري منصبه في مراسم بحضور رسمي عراقي واقليمي ودولي .