Posted on by

طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاستعانة بطاقم التحكيم المصري الذي سيدير كلاسيكو الكأس في الدور نصف النهائي، بين الترجي الرياضي والصفاقسي التونسي، والمقرر يوم الخميس المُقبل، في مهمة جديدة.

واستقر الاتحاد التونسي، على تكليف نفس الطاقم المصري بإدارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين منتخبي تونس وضيفه العراق يوم الجمعة المُقبل.

ويستضيف نسور قرطاج، منتخب أسود الرافدين في إطار استعدادات الأول للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو / حزيران الجاري و19 يوليو / تموز المقبل.

وسيتم إجراء تغيير في الأدوار حيث سيكون الدولي المصري محمد معروف هو حكم الساحة بدلًا من أمين عمر الذي سيدير الكلاسيكو ويتحول في المباراة الودية إلى حكم رابع، بينما يبقى الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي كمساعدين.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close