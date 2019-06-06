طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاستعانة بطاقم التحكيم المصري الذي سيدير كلاسيكو الكأس في الدور نصف النهائي، بين الترجي الرياضي والصفاقسي التونسي، والمقرر يوم الخميس المُقبل، في مهمة جديدة.

واستقر الاتحاد التونسي، على تكليف نفس الطاقم المصري بإدارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين منتخبي تونس وضيفه العراق يوم الجمعة المُقبل.

ويستضيف نسور قرطاج، منتخب أسود الرافدين في إطار استعدادات الأول للمشاركة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو / حزيران الجاري و19 يوليو / تموز المقبل.

وسيتم إجراء تغيير في الأدوار حيث سيكون الدولي المصري محمد معروف هو حكم الساحة بدلًا من أمين عمر الذي سيدير الكلاسيكو ويتحول في المباراة الودية إلى حكم رابع، بينما يبقى الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي كمساعدين.