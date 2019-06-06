عدة اصابات واغلاق طريق رئيس بحادث مروع في السليمانية

اصيب عدد من الاشخاص بحادث سير تسبب بغلق طريق رئيس في السليمانية.

وذكرت مديرية شرطة “رابرين” رانية، ان حادث سير وقت في تمام الساعة 8.30 مساء في التوقيت المحلي على طريق رانية- السليمانية قرب قرية كانی ماران عند اصطدام عجلتين ببعض من نوع “مازدا- وتويوتا بيكاتشو” مما ادى الى اصابة 8 اشخاص بينهم نساء وبعض الاصابات خطرة.

واضاف ان الحادث تسبب باغلاق الطريق الرئيس لبعض الوقت، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.