مكتب الرئيس بارزاني يوضح بصدد اختيار محافظ كركوك

أصدر المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بياناً بصدد اختيار محافظ لكركوك، أبرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) بين أربيل وبغداد.

وقال البيان، إن «الرئيس بارزاني علم بأن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول قد طلب من فريدون عبد القادر أن يصبح محافظاً لكركوك، وهو يريد أن يتولى شخصية وطنية مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب».

وتابع البيان، أن «الصحفي عارف قورباني أجرى يوم الأحد الماضي، لقاءاً مع الرئيس بارزاني وتم خلاله التطرق إلى مسألة تعيين محافظ لكركوك، وتم ذكر اسم فريدون عبدالقادر، ولكن يبدو أنه حصل سوء تفاهم لدى الإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني».

وشدد البيان، على ضرورة حدوث توافق بين الكورد والعرب والتركمان في قضية اختيار محافظ لكركوك.

وأضاف أنه «لتوضيح ذلك نبين بأنه تم ذكر اسم فريدون عبدالقادر لمنصب محافظ كركوك بعدما طلب منه كوسرت رسول أن يتولى هذا المنصب ، والرئيس بارزاني يرغب في أن يتولى شخصية وطنية مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب، ولذلك طلب من فرست صوفي (مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني) أن يزور كوسرت رسول وأن يبلغه موافقة الرئيس بارزاني على هذا الاسم».

وأكد البيان بأن فريدون لم يطالب بهذا المنصب، بل أن الاتفاق بين الرئيس بارزاني وكوسرت رسول كان سبباً في اختياره ، وقال فريدون بإنه لن يتسلم منصب محافظ كركوك، لصعوبة الأمر، ولكن إذا كان اختياره سيصب في خدمة أهالي كركوك وحل مشاكلها فلا مانع لديه من أن يتولى المنصب.

وأشار البيان الى أن الأوضاع غير الطبيعية في كركوك وضرورة تحسين الأوضاع الأمنية تتطلب التوافق مع الاتحاد الوطني ومع الحكومة العراقية وبين كافة المكونات بهدف تحقيق الاستقرار في المدينة.