هزتان ارضيتان تتسببان باضرار مادية في منطقة بإقليم كوردستان

اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في منطقة “گـرمیان” في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان الهزتين الارضيتين اللتين ضربتا قضاء “كلار” الحقت اضرارا مادية في عدد من المنازل.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان الهزتين تسببتا بتشققات وتساقط اجزاء في جدران عدد من المنازل في كلار اضافة الى شعور السكان في مدينة السليمانية وعدد من النواحي التابعة لها بقوة الهزتين.

وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل هزتين ارضيتين في الحدود الايرانية العراقية شعر بها سكان في قضاءي خانقين، وكلار، ومحافظة السليمانية في اقليم كوردستان شعورا “واضحا وقويا”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، ان مراصدها سجلت حدوث هزتين ارضيتين صباح اليوم في الساعة 6:33:06 بالتوقيت المحلي بقوة 4،4 على مقياس رختر في قصر شيرين / ايران، والثانية في الساعة 6:36:16 بالتوقيت المحلي بقوة 4،9 رختر بنفس الموقع.

واوضحت الهيئة ان الهزتين كانتا تبعدان (30كم) شمال شرق قضاء خانقين، و(100كم) جنوب شرق السليمانية، مبينة ان المواطنين في قضاءي خانقين وكلار شعروا بها شعورا قويا، وفي السليمانية شعورا واضحا حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق النشطة زلزاليا مسجلة نشاطا شبه يومي بدرجات متفاوتة ولم ترد انباء حول حدوث اضرار.