أمنية بغداد تحث على ملاحقة شخص تجول بصورة صدام حسين في العاصمة

علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس، على رفع صورة رئيس النظام السابق صدام حسين على عجلة “تكتك” في شوارع مناطق شرقي العاصمة.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي، ان “اي تمجيد لحزب البعث المحظور ضمن الدستور العراقي عمل مخالف للقانون ويحاسب عليه، خصوصا اذا تعمد شخص على رفع صورة صدام حسين بشكل علني، فهناك يحاسب ويعاقبك قضائيا”.

وبين المطلبي ان “الشخص الذي رفع صورة صدام حسين على عجلة “تكتك”، يجب ان يعتقل، لمعرفة نية رفع هكذا صور، ومعرفة هل هناك جهات تقف خلفه، سياسية او غيرها وعمل بتوجيهها”.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق وضع سائق “تكتك” صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين على عجلته، وهو يسير في شوارع مناطق شرقي العاصمة بغداد.