Posted on by

إصابة إثنين من رعاة الأغنام بانفجار ناسفة غربي الأنبار

كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار اليوم الأربعاء، عن إصابة إثنين من رعاة الأغنام بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جزيرة ناحية البغدادي غربي الأنبار.

وقال المصدر إن «القوات الأمنية شرعت بالتوجه إلى مكان الحادث ونقل الجرحى إلى المستشفى مع تفتيش منطقة جزيرة ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت (70 كم غرب الرمادي) تحسباً من وجود مخلفات حربية أخرى».

وأضاف المصدر، أن «المخلفات الحربية مازالت تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين في عموم مناطق الأنبار بسبب وجود العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التي لم تؤمن لصعوبة العثور عليها».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close